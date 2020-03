Arrivé à la tête de Tottenham en novembre après un début de saison très difficile des Spurs sous Mauricio Pochettino, José Mourinho est face à plusieurs chantiers. Le Special One doit redresser son équipe et cela passe par des arrivées au prochain mercato. Le Portugais veut notamment se renforcer en défense et selon le Mirror, il a ciblé Diego Godin.

Le Mou veut remplacer Jan Vertonghen, dont le contrat prend fin en juin. Le Belge pourrait ne pas prolonger et quitter Londres. De plus, Diego Godin est dans une phase compliquée à l’Inter. Arrivé cet été en Italie, il n’arrive pas à s’imposer sur la ligne défensive et n’a disputé que 16 des 26 rencontres de Serie A, dont 12 en tant que titulaire. Manchester United et le FC Valence sont également intéressés.