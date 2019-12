On n’arrête plus Tottenham depuis l’arrivée de José Mourinho ! Lors de la 16e journée de Premier League, les Spurs se sont largement imposés face à Burnley (5-0), mais le but de la rencontre a été inscrit par Heung-min Son (27 ans). Le Sud-Coréen est parti de sa moitié de terrain et a passé en revue la moitié de l’équipe adverse dans une folle chevauchée. Une réalisation qui a rappelé des souvenirs à son entraîneur.

« Même avant ce but, mon fils appelait Son, ’Sonaldo’ Nazario !’ Et aujourd’hui, c’était vraiment "Sonaldo" Nazario, parce que la seule chose qui m’est venue à l’esprit est un but où j’ai eu l’honneur d’être assis à côté de Sir Bobby Robson, a raconté le Portugais devant les médias après la rencontre. C’était Compostelle-Barcelone en 1996 et Ronaldo avait récupéré le ballon derrière la ligne médiane pour aller marquer un but très similaire à celui de Son. » Un bel hommage de la part du Special One.