Une semaine après s’être incliné sur sa pelouse, Tottenham a réalisé un incroyable come-back ce mercredi soir à l’Amsterdam ArenA. Mené 2-0 par l’Ajax, les Spurs ont marqué trois buts pour obtenir leur billet pour la finale, où ils défieront Liverpool ! En pleurs sur la pelouse, l’entraîneur argentin a bien évidemment célébré cette qualification pour cette finale. Et ce dernier est ensuite revenu sur cette soirée incroyable au micro de RMC Sport : « bien sûr, c’est difficile de décrire les sentiments que j’ai ressenti... Je suis vraiment très heureux, très ému. Jouer un match comme celui-ci, vivre des moments comme celui-ci, c’est incroyable donc merci à tout le monde, merci au football de nous faire vivre des moments comme ça ! »

Mauricio Pochettino a ensuite été rejoint par Hugo Lloris en zone mixte, où les deux hommes étaient bras dessus bras dessous, et le tacticien argentin n’a pas manqué de saluer l’état d’esprit du gardien français, encore auteur d’une belle prestation ce soir (il a reçu une note de 7 par notre rédaction) : « à la mi-temps, on a bien discuté. Une fois qu’on a réglé les problèmes de la première période, Hugo a eu le dernier mot et a dit qu’il ne fallait jamais abandonner et ne pas lâcher. »