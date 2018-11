Ce mardi, à Wembley, Tottenham est venu à bout du PSV Eindhoven (2-1), pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. Mené très rapidement, Harry Kane a inscrit un doublé pour renverser la situation. L’attaquant anglais a été l’atout des Spurs, et les chiffres montrent que c’est devenu une habitude.

En effet, en 14 apparitions en Ligue des Champions avec Tottenham, Harry Kane a été décisif... à 14 reprises, trouvant le chemin des filets 12 fois et délivrant 2 passes décisives. Une efficacité redoutable qu’il conserve depuis la saison 2016-2017, saison durant laquelle il a découvert la C1. Cette année, il en est à 4 buts en autant de matches joués.

14 - Harry Kane has been directly involved in 14 goals in 14 appearances in the Champions League for Spurs (12 goals and two assists). Solution. pic.twitter.com/tKoFgKEpTF

— OptaJoe (@OptaJoe) 6 novembre 2018