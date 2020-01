Chrstian Eriksen (27 ans) à l’Inter Milan, ça chauffe. Dans le viseur des Nerazzurri depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de Tottenham, dont le bail dans le nord de Londres expire en juin prochain, aurait trouvé ces dernières heures un accord avec les dirigeants du club transalpin. Un contrat de quatre ans et demi (jusqu’en 2024) l’attendrait en Lombardie. Pour ce qui est du salaire, La Gazzetta dello Sport apporte plus de précisions ce dimanche, alors que le Danois touche environ 4,6M€ par an chez les Spurs.

Selon les informations du quotidien sportif italien, Christian Eriksen avait demandé à toucher 10M€ à l’Inter Milan. Mais l’international danois aurait accepté de baisser son salaire à hauteur de 7,5M€ pour rejoindre l’équipe d’Antonio Conte dès cet hiver, afin que le club ait plus de facilité à payer une indemnité de transfert. Les Intéristes doivent encore trouver un accord avec Tottenham, qui réclamerait environ 20M€ pour céder Christian Eriksen cet hiver.