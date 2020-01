Christian Eriksen (27 ans) à l’Inter, ça chauffe. Pisté depuis de longues semaines par les Nerazzurri, Sky Sport Italia annonçait ce vendredi que les Milanais avaient trouvé un accord avec Tottenham pour un transfert cet hiver avoisinant les 20 millions d’euros, alors que le contrat du milieu offensif danois expirera dans 6 mois avec les Spurs.

Le média italien apporte de nouvelles précisions à ce feuilleton hivernal ce samedi, comme l’indique Sky Sports. Si son arrivée à l’Inter Milan se confirme, l’international danois percevra un salaire hebdomadaire de près de 308 000 euros, avec des bonus pouvant porter ses émoluments à 379 000 euros par semaine. Ce salaire lui rapporterait donc entre 14,8M€ et 18,2M€ par an, soit environ quatre fois plus que ce qu’il gagnait à Tottenham (90 000 euros par semaine, près de 4,3M€ par an).