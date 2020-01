Après avoir limogé Mauricio Pochettino, Tottenham a décidé de miser sur José Mourinho, libre depuis son départ de Manchester United. L’entraîneur portugais a notamment relancé la concurrence et certains éléments à l’image de Serge Aurier, qu’on annonçait sur le départ ces derniers mois. Interrogé par le Telegraph, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain dit tout le bien qu’il pensait du Special One.

« Selon moi, oui, il est parmi les trois meilleurs entraîneurs du monde car il a gagné de nombreux trophées. Quand vous gagnez autant de trophées avec différentes équipes, je pense que vous êtes le meilleur. Il a gagné tellement de trophées que chacun veut suivre sa voie. Quand un grand manager arrive et que vous voyez son CV et que c’est victoire, victoire, victoire, victoire...bien sûr que l’était d’esprit des joueurs change. Quand il parle, peut-être que c’est bien ou peut-être que c’est mauvais. Mais vous savez, il gagne des trophées et peut-être, oui, c’est le chemin que nous avons besoin de suivre. Je pense que chacun sait ce qu’il veut et où nous voulons aller. Peut-être qu’après cette saison nous aurons un trophée, peut-être la FA Cup. Nous avons toujours besoin de travailler dur pour être dans le top 4 ». Mourinho appréciera !