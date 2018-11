Après un bon début de saison, le Toulouse Football Club n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Opposés à Amiens ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, les Violets se sont encore inclinés (0-1), enregistrant un dixième match sans succès (hors rencontres amicales, ndlr). Et après ce nouveau revers, Alain Casanova a livré ses impressions : « je pense que la défaite est injuste, notamment au regard des nombreuses occasions créées. Au bout de 25 minutes de jeu, on peut mener par deux ou trois buts d’écart. On manque d’efficacité en faisant un très bon début de match, et sur une des rares approches de notre but, Amiens trouve la mire. Ils retrouvent les vestiaires avec cet avantage. C’est injuste, même si on peut nous reprocher sur la première mi-temps comme sur le match en entier un manque d’efficacité, de justesse dans le dernier geste. Nous avons aussi été malchanceux avec la barre, ce but refusé pour des millimètres d’orteil. »

Le technicien du Téfécé est également revenu sur l’arbitrage de la rencontre, et notamment l’utilisation de l’assistance vidéo. « Je suis de ceux qui étaient pour le VAR dès le début. Seulement, depuis le début de saison, nous en faisons davantage les frais que nous en profitons… J’en veux pas aux arbitres. Contrairement à notre attaque, le VAR, lui, est chirurgical. En vouloir au VAR, ce serait trouver des excuses. Nous ne voulons pas en trouver, nous cherchons des solutions », a conclu le coach de 57 ans dans des propos relayés sur le site du club.