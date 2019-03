Deux semaines après avoir dominé l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour le deuxième Classique de la saison, le Paris Saint-Germain (1er, 77 points) se déplace à Toulouse (14e, 32 pts) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Sur une série de sept victoires d’affilée en championnat, le club de la capitale espère bien continuer sur sa lancée et se rapprocher encore un peu plus du titre. En face, le Téfécé, qui reste sur un nul et une victoire, veut créer l’exploit contre le champion de France.

En l’absence de plusieurs cadres, Thomas Tuchel opte ce soir pour un 3-4-3 avec les titularisations de Kehrer, Bernat, Dagba, Nkunku et Choupo-Moting par rapport au onze de départ contre l’OM. Mbappé est lui aligné en numéro 9 avec les deux derniers cités à ses côtés. Côté toulousain, Alain Casanova aligne un 4-3-3 avec le retour de Reynet dans les cages. Sur le plan offensif, Mubele et Durmaz sont également titulaires, tout comme Cahuzac dans l’entrejeu.

Les compositions officielles

Toulouse : Reynet - Amian, Jullien, Shoji, I. Sylla - I. Sangaré, Cahuzac, K. Sidibé - Durmaz, Sanogo, Gradel

PSG : Areola - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe - Dagba, Paredes, Bernat, Kurzawa - Nkunku, Mbappé, Choupo-Moting