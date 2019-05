Le triplé ! Déjà titré en 2017 et 2018, Kylian Mbappé (20 ans) devient le premier joueur capable de s’offrir la passe de trois et remporte (encore) le trophée de meilleur espoir de Ligue 1. L’attaquant du Paris Saint-Germain fait mieux qu’Houssem Aouar (20 ans, OL), Jonathan Ikoné (21 ans, LOSC), Boubacar Kamara (19 ans, OM) et Ismaïla Sarr (21 ans, SRFC).

Auteur de 32 buts et 6 passes décisives, le natif de Bondy est également donné favori pour le titre de meilleur joueur de la saison, où seul Nicolas Pépé (LOSC) semble pouvoir l’inquiéter. Réponse dans quelques minutes.