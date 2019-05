Parcequ’il n’y a pas que les joueurs qui méritent d’être mis en avant, l’UNFP récompense également le meilleur arbitre de la saison. Cette saison trois officiels étaient évoqués pour rafler cette récompense. Soit, Olivier Thual, Ruddy Buquet et Clément Turpin. Finalement, c’est ce dernier qui a reçu la récompense.

Après quatre années de règne de Ruddy Buquet et une année 2018 où le trophée n’avait pas été attribué, Clément Turpin est sacré meilleur arbitre de Ligue 1 pour la troisième fois de sa carrière. Avec 19 matches de Ligue 1 au compteur, le natif de Montceau-les-Mines s’est illustré lors des chocs de cette saison. Il a notamment pris part aux affiches entre l’OL et l’OM (4-2), l’OL et le Paris Saint-Germain (2-1) et l’OL et Lille (2-2). Michaël Annonier est élu meilleur assistant.

Mis à l'honneur par ses pairs, Clément Turpin est élu meilleur arbitre de @Ligue1Conforama !

Une belle récompense pour celui qui fait rayonner l'arbitrage français sur la scène européenne et internationale

#TropheesUNFP pic.twitter.com/wziT8LkGzB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2019