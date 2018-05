Déjà titré l’an dernier, Kylian Mbappé réalise donc le doublé en remportant de nouveau la récompense de meilleur espoir de Ligue 1. Auteur de 13 buts et de 8 passes décisives en 26 matches, le natif de Bondy a encore une fois éclaboussé le Championnat de France de toute sa classe.

Indiscutable au PSG, il s’est imposé comme un maillon essentiel dans le titre de champion de France du club francilien. Kylian Mbappé est le second à remporter ce trophée à deux reprises après Eden Hazard en 2009 et 2010. Les autres nommés étaient Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Tanguy Ndombele (Olympique Lyonnais) et Malcom (Bordeaux).