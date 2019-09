La Turquie s’est largement imposée ce mardi face à la Moldavie (4-0, éliminatoires Euro 2020). Yusuf Yazici (22 ans) a participé à la fête, inscrivant le dernier but d’une jolie frappe enroulée du droit, son mauvais pied. À l’issue de la rencontre, le Lillois était évidemment aux anges.

« Je devais développer mon pied droit. J’ai commencé à le travailler davantage en France et j’ai été récompensé avec ce but », a-t-il confié, relayé par Milliyet, avant de poursuivre. « C’est une journée très riche en émotions pour moi. J’ai marqué mon premier but en équipe nationale, c’est une soirée que je n’oublierai pas ». Le LOSC espère que son gaucher connaîtra pareille réussite dans le Nord.

