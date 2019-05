Éliminé hier soir par Liverpool à l’issue d’une remontada historique (3-0 ; 0-4), le FC Barcelone en prend pour son grade ce matin. Que ce soit dans la presse espagnole ou même européenne, Lionel Messi et ses coéquipiers ne sont pas épargnés. Et bien évidemment, sur Twitter les moqueries sont présentes en grand nombre. Petite revue de tweets qui nous ont fait plus ou moins rire.