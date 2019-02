Après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la justice espagnole a encore frappé. Accusé lui aussi de fraude fiscale (3,3 M€ cachés), José Mourinho a reconnu devant les tribunaux ibères qu’il avait fauté.

Résultat, la BBC annonce que le Special a écopé d’un an de prison (qu’il ne purgera pas) et qu’il devra s’acquitter d’une amende de 2 M€. Pour rappel, Messi et CR7 avaient, quant à eux, dû payer des amendes bien plus conséquentes (une quinzaine de millions d’euros en moyenne).