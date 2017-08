En football, les chiffres ne coïncident pas toujours avec les résultats. Si l’Olympique Lyonnais n’a gagné aucun titre depuis 2012 et sa finale de Coupe de France remportée contre Quevilly (1-0), son budget n’a jamais été aussi élevé. Ce mardi 1er août, L’Equipe a dévoilé le montant présent dans les caisses du club pour l’exercice 2017-2018 : 240 millions d’euros. Soit plus du double du montant de l’OL en 2014, qui était de 115 millions.

Lyon est donc le deuxième club le plus riche de France, loin devant l’AS Monaco et ses 180 millions d’euros. Les raisons de ce succès partent d’un seul point : le stade. Achevé en janvier 2016, il a généré de conséquentes recettes. L’accord de naming que l’OL a passé avec Groupama pour renommer son enceinte va contribuer encore davantage à élever le budget. Ne manque plus qu’un titre pour le club rhodanien.