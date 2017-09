Le clan Zidane marque de plus en plus son territoire en Espagne. Driss Yanis Zidane, le neveu du Ballon d’Or 1998, a signé un contrat avec Union Adarve, équipe basée à Madrid et qui joue en troisième division comme l’explique Marca.

Pour rappel, la famille Zidane est déjà bien imprégnée dans la ligue espagnole. Les quatre fils de l’entraîneur du Real ont déjà trouvé leur place. Enzo Zidane évolue pour Alaves (D1), Luca est le troisième gardien du Real Madrid, Theo joue pour les U16 de la Maison Blanche, enfin Elyaz brille avec les U12 de l’ogre madrilène !