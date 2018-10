Unai Emery dirige Arsenal et Alexandre Lacazette cette saison. L’entente entre les deux hommes semble plutôt bonne puisque le Français est régulièrement titulaire à la pointe de l’attaque et a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises toutes compétitions confondues. Les deux hommes auraient même pu travailler ensemble un peu plus tôt car le Basque a révélé en conférence de presse qu’il avait pensé recruter l’attaquant du temps où il dirigeait le PSG.

« Quand je suis arrivé au PSG (en 2016, ndlr), nous pensions à faire signer Lacazette. Ses qualités et ses caractéristiques nous plaisaient déjà au PSG. Les personnes qui travaillaient avec nous nous disaient qu’il avait les qualités pour jouer au PSG. Il était à l’OL et ce n’était pas facile d’avoir une négociation ou de faire signer un joueur lyonnais au PSG. Mais il était une option pour nous. »