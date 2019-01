En conférence de presse ce vendredi, Marcelino a été interrogé sur le mercato. « Le club est en train de travailler pour que l’arrivée d’un attaquant se produise. Les options ne sont pas nombreuses. Nous essayons de valoriser celles qui existent et ce que chacune peut nous apporter. Nous essayons également de parvenir à un accord. Si un joueur vient, cela résoudrait des choses ». Et la priorité se nomme toujours Chicharito Hernandez. Ce matin, Marca parlait même d’une proposition de 8 millions d’euros pour le joueur qui appartient à West Ham.

« Je ne sais pas combien d’options il y a sur la table. C’est une option. Le joueur joue peu et il est favorable à l’idée de venir à Valence. La situation est compliquée (...) Le club étudie les options et si il s’en présente une qui nous convient, nous essayerons. Nous avons beaucoup de compétitions qui nous attendent. Si quelqu’un se blesse, nous serons dans une situation de précarité avec trois attaquants. Ce qui nous limite et affecte notre rendement collectif. Il se peut que le mercato ne nous offre pas des possibilités pour augmenter le potentiel de l’équipe ». Puis au sujet du Mexicain, il a précisé : « Des petites informations que j’ai, on me dit que pour le moment West Ham n’étudie seulement qu’une option pour Chicharito qui est la vente. Je ne choisis pas. A quelques heures d’un match important, mon attention est ailleurs ».