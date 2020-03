Comme 35% des joueurs de l’effectif du Valence FC, Eliaquim Mangala a été testé positif au coronavirus. Le défenseur français a expliqué dans les colonnes de L’Équipe comment il avait appris la nouvelle. « Vendredi, au club, on nous a fait faire des tests. Ce sont des tests simples (prélèvements nasaux). Moi j’avais zéro symptôme, j’étais comme d’habitude. Donc, quand dimanche matin le doc m’a dit que j’étais positif, j’étais choqué, au départ je pensais que c’était une blague. Mais quand il m’a parlé des mesures de confinement, du délai de quatorze jours, du fait que je devais éloigner mes enfants, j’ai compris que ça n’en était pas une », a confié l’international tricolore avant d’expliquer comment son quotidien était impacté.

« Je suis confiné chez moi. J’ai de la chance, j’ai une maison où ma famille peut rester isolée. Il y a un étage où je suis et ma famille est là- haut. On évite au maximum de se croiser. Après, dans ma journée, c’est simple : il n’y a pas d’effets sur moi, j’ai zéro symptôme, donc je peux continuer à m’entretenir, à faire de la muscu. On nous a donné un programme. Avec un masque, je sors dans mon jardin pour continuer à m’entraîner. Et puis ensuite, je regarde des documentaires, des films, je joue à la console. Il y a Netflix, je lis aussi », a-t-il expliqué avant d’envoyer un avertissement à la population.