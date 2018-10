« Quand est-ce que j’arrêterais ? Probablement à la fin de la saison. Je vais bientôt avoir 36 ans et je suis professionnel depuis que j’en ai 18. J’avais perdu l’envie de jouer, et je ne voulais pas finir comme cela. C’est pour ça que je suis venu à Feyenoord, et j’ai retrouvé le plaisir », a ainsi déclaré Robin Van Persie pour le média hollandais AD. Une annonce fracassante pour celui qui a marqué 50 buts en sélection nationale.

Arrivé en janvier 2018 à Feyenoord, après deux saisons passées à Fenerbahçe, le Néerlandais a semblé revivre sous les couleurs de son club formateur. Buteur à six reprises en neuf matches cette saison, l’ancien buteur d’Arsenal et de Manchester United pourrait donc raccrocher les crampons à la fin de la saison, après plus de 570 matches en professionnel et 261 buts.