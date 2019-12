Après sa belle carrière en tant que latéral, Gabriel Heinze a décidé de rester dans le monde du football en devenant entraîneur. Après avoir dirigé Godoy Cruz et Argentinos Juniors, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a pris en main une troisième formation à Argentine, à savoir le Vélez Sarsfield, en décembre 2017. Grâce à des résultats satisfaisants, l’Argentin a obtenu une prolongation de contrat en mai dernier. Désormais lié à son club jusqu’en juin prochain, Gabriel Heinze a évoqué son avenir en conférence de presse ce vendredi.

« J’ai encore six mois de contrat, mais j’ai déjà rencontré le président (Sergio Rapisarda) et je lui ai dit ce que je pensais. Nous devons être d’accord avec l’institution pour continuer à apporter des contributions au club. J’ai eu une réunion hier et je vais continuer à travailler une semaine de plus. Je vais rester ici, je vais planifier la pré-saison avec mon staff et je vais voir ce que l’institution me dit. A partir de là, nous tirerons les conclusions et c’est tout », a lâché le natif de Crespo dans des propos relayés par Olé. Pour rappel, Vélez Sarsfield est actuellement sixième de Superliga avec 25 points, soit quatre de moins que Boca Juniors, le leader.