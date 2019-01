En 2015, tout le monde se souvient de la disqualification du Real Madrid en Coupe du Roi. À l’époque, le club merengue avait fait jouer Denis Cheryshev en 16e de finale aller contre Cadiz alors que le Russe était suspendu. Eh bien, El Mundo révèle que le FC Barcelone pourrait subir le même sort.

En effet, bien qu’il ait perdu son huitième de finale aller face à Levante (1-2), le club catalan a fait jouer le jeune défenseur Juan Brandáriz (plus connu sous le surnom Chumi). Or le quotidien espagnol annonce que le joueur était suspendu en équipe réserve. Selon le règlement de la compétition, Chumi n’aurait donc pas dû être de la partie. En attendant d’en savoir plus, le Barça se défend en affirmant que son défenseur était bien disponible, précisant que la suspension liée à une accumulation de carton ne devait être appliquée qu’en équipe réserve. Affaire à suivre.