Ancien joueur (2013-2016) et grand supporter de l’Olympique de Marseille, Benjamin Mendy a toujours clamé son amour pour le club phocéen. De retour en Équipe de France après un an d’absence, le latéral gauche de Manchester City a retrouvé son ancien coéquipier à l’AS Monaco, à savoir un certain Kylian Mbappé.

Comme souvent, les joueurs s’offrent des maillots entre eux. Cette fois-ci, Kylian Mbappé (20 ans) a offert à Benjamin Mendy un maillot parisien. Ce dernier en a fait une vidéo qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et cela ne devrait pas plaire aux supporters marseillais.