Coup dur pour Dario Benedetto ? L’attaquant de Boca Juniors, pisté par l’Olympique de Marseille et qui semble tout proche de le faire venir, se serait blessé lors de la préparation de la saison avec Boca Juniors. Le club argentin est actuellement aux Etats-Unis et ESPN a filmé une séquence étonnante. On y voit le buteur se faire bander la cheville pendant de longues secondes. Un coup dur pour lui mais aussi pour l’OM ?

