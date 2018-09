Eder a inscrit un but tout simplement fantastique hier, lors d’une rencontre de Coupe de Russie face au Baltika Kaliningrad. Un des plus beaux buts de l’année mais pas seulement, il est également décisif puisqu’il a permis à son équipe le Lokomotiv Moscou de revenir à 2-2 à la 87e minute. Après avoir arraché la prolongation dans les dernières minutes, les Moscovites se sont finalement imposés 3-2, grâce à un dernier but d’ Aleksey Miranchuk (105e).