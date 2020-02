Véritables éléments déterminants dans les résultats de leur équipe, les gardiens ont chacun leur propre style. Notamment sur leur façon de dégager. Un internaute s’est d’ailleurs amusé à reproduire les relances des plus grands gardiens qui ont marqué le poste. Ainsi, la manière du gardien de Liverpool, Alisson, est copiée, tout comme celle de Manuel Neuer, caractérisée par ses longues relances à la main, Yann Sommer, Oliver Kahn, et ses longs dégagements en chandelle, ou encore de Marc-André ter Stegen, le dernier rempart du FC Barcelone. Et c’est plutôt réussi !