Sans club depuis décembre 2018, José Mourinho continue de faire parler de lui, par ses déclarations tranchées et en faisant le tour des plateaux de télévision d’Europe. Cette fois, c’est une image qui vient d’Italie, où l’on voit The Special One en train de revoir les images de sa victoire finale avec l’Inter, en finale de Ligue des Champions, face au Bayern Munich en 2009-2010. Le grand José Mourinho serait-il nostalgique de cette belle époque en tant qu’entraîneur ?