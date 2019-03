Seul représentant français cette saison en huitièmes de finale de Ligue Europa, le Stade Rennais reçoit actuellement Arsenal au Roazhon Park pour le match aller. Malheureusement, cette rencontre a très mal débuté pour le club breton car les Gunners ont ouvert le score rapidement.

Servi par Monreal côté gauche, Iwobi ne tremblait pas suite au pressing d’André et le milieu nigérian se mettait alors sur son pied droit pour centrer. Son centre se transformait finalement en tir et Koubek, surpris par la trajectoire, voyait alors le ballon rentrer dans son but avec l’aide du poteau (4e, 0-1).