Présent au Camp Nou hier soir lors de la victoire du FC Barcelone contre Liverpool (3-0), le champion du monde français Benjamin Mendy semble avoir pris fait et cause pour les Blaugranas. Après un but de Lionel Messi, le latéral gauche de Manchester City s’est lâché en effectuant des doigts d’honneur. A voir à qui ces derniers étaient adressés mais certains y verront peut-être une provocation envers Liverpool.