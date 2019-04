Le FC Barcelone retrouvera l’Olympique Lyonnais en finale de la Ligue des champions féminine, à Budapest, le 18 mai prochain. Des Blaugranas qui après leur victoire en Allemagne en demi-finale aller, se sont de nouveau imposées 1-0 face au Bayern Munich, grâce à un penalty de Mariona Caldentey. Les Catalanes disputeront leur toute première finale de C1 face à l’OL, dans trois semaines.

Dans ce match, la gardienne de but du FC Barcelone s’est mise en évidence. Si les hommes peuvent compter sur les services de l’un des meilleurs gardiens du monde, en la personne de Marc-André ter Stegen, les femmes ne sont pas en reste. Lors de la demi-finale retour de C1, disputée devant 12 764 personnes au Mini Estadi de Barcelone, Sandra Paños, a réalisé une envolée fantastique sur sa ligne pour empêcher Dominika Skorvankova de marquer de la tête, propulsant le ballon sur son poteau. Sublime.

You shall not pass !

What a save @sandra_panos1 pic.twitter.com/EUKXs4euTl

— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 28 avril 2019