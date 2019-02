Krzysztof Piatek met déjà le feu au Milan. Recruté cet hiver contre 35 M€, le Polonais a frappé à 4 fois en autant de matches, toutes compétitions confondues. Il faut maintenant rajouter une 5e réalisation.

Face à l’Atalanta, le joueur de 23 ans a inscrit un magnifique but : une reprise de volée dos à la cage qui n’a laissé aucune chance à Berisha. Il permet au Milan de revenir à égalité juste avant la pause.

[ VIDÉO BUT] #SerieA

Krzysztof Piatek marque encore pour l'AC Milan !

Et cette fois, c'est d'une sublime reprise de volée, quasiment dos au but !

Son 4ème but en 4 matchs avec Milan pic.twitter.com/bhhtxQsCPd

