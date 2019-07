Ce dimanche, Tottenham et la Juventus s’affrontaient dans le cadre de l’International Champions Cup. Et ce sont les Spurs qui se sont imposés grâce à Harry Kane (2-3). Sur une perte de balle d’Adrien Rabiot au milieu de terrain, l’attaquant anglais subtilise le ballon et tente une frappe du rond central qui termine sa course dans les filets de Wojciech Szczęsny. Un but exceptionnel qui offre la victoire à son équipe.

