Hier soir, Chelsea a battu le Red Bull Salzbourg en match de préparation (5-3). La nouvelle recrue Christian Pulisic a notamment inscrit un doublé mais la réalisation qui a retenu l’attention c’est celle de Pedro. L’ailier espagnol a inscrit un but exceptionnel, celui du 4-1, sur un centre de Barkley. L’ancien Barcelonais a effectué une aile de pigeon, à l’aveugle, dos au but qui a lobé le gardien autrichien. Un but génial !

