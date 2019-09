On n’arrête plus Kostas Mitroglou ! L’attaquant grec, prêté par Galatasaray - à qui l’Olympique de Marseille l’a prêté - au PSV Eindhoven, n’en finit plus de marquer. Après un but en championnat et un autre en Ligue Europa, l’ancien avant-centre de Benfica a inscrit un nouveau but plein de sang-froid mercredi contre Cologne en match amical. Grâce à cette réalisation, il a donné la victoire aux siens 1-0 et confirmé son bon début de parcours avec le club néerlandais.

