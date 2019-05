Hier à Bordeaux, au stade Jacques Chaban-Delmas se déroulait un match des légendes entre l’équipe de Zinedine Zidane et une formation menée par Arsène Wenger. Un match de gala avec une mi-temps football et une autre rugby. L’occasion de voir aussi Sébastien Chabal ou encore le double champion du monde Didier Deschamps à l’oeuvre dans les deux sports. Le public s’est régalé notamment avec les gestes techniques et un but de Zizou mais aussi de l’ancien gardien, champion du monde 98, Fabien Barthez. Bref, des stars et du spectacle, tout ce qu’un public demande.