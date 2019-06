Recruté l’été dernier par le Real Madrid à Santos, la jeune pépite brésilienne Rodrygo Goes avait été laissé encore une saison dans son pays afin de poursuivre sa progression. Un an plus tard, il a débarqué dans le club merengue où il était officiellement présenté à la presse et aux supporters aujourd’hui. En vidéo, voici ses premiers pas sur la pelouse de Santiago Bernabeu accompagné de la célèbre série de jongles.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10