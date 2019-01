Après plusieurs mois d’attente, Mario Balotelli s’est finalement engagé en faveur de l’Olympique de Marseille. Dans le viseur du club phocéen depuis cet été, l’international italien avait fait le choix de rester à l’OGC Nice fin août mais cinq mois plus tard, le joueur de 28 ans a changé d’avis. Et ce dernier n’a pas attendu pour retrouver les terrains.

Alors qu’il a signé son contrat cet après-midi et a aussi été présenté à la presse, « Super Mario » a aussi pris part à son premier entraînement avec sa nouvelle équipe, comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur le compte Twitter de l’OM. L’ancien Niçois se prépare donc pour son grand retour, lui qui n’a plus joué depuis le 4 décembre dernier.