Le média ESPN a dévoilé des images exclusives de Lionel Messi en Argentine. En 1999, alors qu’il évoluait déjà avec les Newell’s Old Boys, on voit l’Argentin être au dessus de la moyenne techniquement dans les équipes de jeunes. Dribbles, vision du jeu, passes décisives et buts, toute la panoplie du quintuple Ballon d’Or est déjà réuni.

