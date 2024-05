Caen : Ali Abdi en route vers l’élite ?

Cette saison, le SM Caen n’a pas fait une saison à la hauteur de la richesse de son effectif. Auteur d’un début d’édition de haute voltige, les Normands ont connu un énorme trou d’air en fin de première partie de saison. Et même si le club a su rectifier le tir en seconde partie de saison, Malherbe n’a pas su rattraper son retard pour espérer monter. Pour autant, certaines individualités ont su répondre présent malgré la saison frustrante des Caennais. Outre la grande réussite du meilleur buteur de Ligue 2 Alexandre Mendy, qui s’était entretenu avec Foot Mercato il y a quelques semaines, Ali Abdi a encore réalisé une cuvée 2023-2024 de grande qualité.

Arrivé au club en 2021 après deux saisons abouties au Paris FC, le natif de Sfax n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour parfaitement s’acclimater dans le Calvados. Ses performances convaincantes ont également attiré l’œil de la sélection tunisienne. Fort d’une belle carrière de l’autre côté de la Méditerranée dans son pays natal, le numéro 2 caennais a honoré sa première cape contre la Lybie en 2021. Sélectionné pour la CAN 2021, il profite de la performance décevante des Aigles de Carthage pour s’installer définitivement sur le flanc gauche de la défense tunisienne par la suite. En parallèle, il confirme son statut d’excellent défenseur gauche de Ligue 2 à tel point que plusieurs formations de l’élite l’ont sollicité par le passé. Des courtisans qui devraient encore répondre présents dans les prochaines semaines alors qu’Abdi est loin d’avoir abdiqué à l’idée de jouer plus haut.

Un départ programmé cet été

Car oui, cette saison, Ali Abdi a réalisé l’une des meilleures années de sa carrière. Disposant de qualités défensives évidentes, Abdi fait aussi étalage de son apport offensif inédit cette année en Europe. En effet, dans le Vieux Continent, il est le défenseur gauche qui a marqué le plus de buts avec Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen (9 buts) en championnat. Une performance qu’il avait déjà réalisée en 2020-2021 avec le Paris FC. En plus de ce total impressionnant, Abdi dispose d’une grande qualité sur coup franc et compte une passe décisive. Déjà présent dans l’équipe-type de Ligue 2 en 2022, Ali Abdi a remis le couvert ce lundi en figurant parmi le onze de la saison dans l’antichambre de l’élite lors de la cérémonie des trophées UNFP cette saison. Actuellement blessé, il devrait manquer à Caen en cas d’éventuels playoffs pour la montée dans quelques jours. Privé de l’un de ses meilleurs joueurs, la tâche sera donc plus ardue pour le SMC qui risque de ne plus jamais voir l’un de ses artificiers sous sa tunique.

En effet, selon nos informations, un départ d’Ali Abdi devrait être acté cet été. Alors que son contrat expire en 2026, sa situation pourrait intéresser plusieurs formations de Ligue 1 qui cherchent à s’offrir un défenseur gauche performant à moindre coût. Aujourd’hui âgé de 30 ans et au sortir de l’une de ses plus belles saisons, son profil pourrait clairement apporter de vraies garanties à plusieurs équipes de l’élite. Toujours d’après nos informations, des équipes étrangères sont venues aux renseignements et l’Arabie saoudite l’observe avec assiduité. Arrivé de Tunisie à 26 ans et actuellement dans la force de l’âge, Abdi a encore plusieurs belles années devant lui au haut niveau et aspire à montrer toutes ses qualités dans l’élite française. Bref, il peut clairement représenter l’une des très belles affaires à venir pour un club de Ligue 1 cet été surtout que les défenseurs gauche si performants ne courent pas les rues dans l’élite…