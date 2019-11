Drôle de fin de saison en Chine pour Yaya Touré. Alors que son club du Qingdao Huanghai FC a été sacré champion de deuxième division, l’Ivoirien s’est fait expulsé pour le dernier match de la saison. Et de plus, après seulement moins de deux minutes de jeu ! L’ancien milieu de terrain de Manchester City a donné un coup de pied dans les jambes d’un adversaire alors que celui-ci n’avait pas le ballon. L’arbitre l’a donc expulsé et c’est une triste fin pour lui. En effet, il est en fin de contrat avec son club le 31 décembre prochain et rien ne dit qu’il va prolonger l’aventure. Surtout, rien ne dit qu’il va poursuivre sa carrière en 2020. Il s’agissait donc peut-être de son dernier match...