Le 16 février dernier, Moussa Marega était pris pour cible par des supporters du Vitória Guimarães. Ces derniers, auteurs de cris racistes, avaient rendu fou de rage l’attaquant du FC Porto, qui avait alors décidé de quitter le terrain. Et la sanction est tombée ! Selon l’hebdomadaire portugais Sábado, le Vitória Guimarães a été condamné à ... 714 euros d’amende.

Une somme bien inférieure aux autres amendes reçues également par le club portugais lors de cette rencontre : 7 140 euros pour les dégâts matériels, 4 017 euros pour l’utilisation d’engins pyrotechniques, 3 392 euros pour jet d’objets et de torches dans la tribune du FC Porto et 2 678 euros pour échange de projectiles entre les supporters des deux clubs. Une enquête visant exclusivement ces insultes racistes a tout de même été ouverte et une sanction plus importante devrait donc être imposée au Vitória Guimarães.