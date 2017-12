Saint-Etienne a vécu une soirée terrible à Geoffroy-Guichard avec une défaite 4-0 face à Monaco. Les Verts ont en plus terminé à dix contre onze après l’expulsion de son gardien et capitaine, Stéphane Ruffier. Sur le troisième but, le portier s’est empressé d’aller voir l’arbitre de touche pour protester contre un hors-jeu du buteur Fabinho et de Falcao.

« Ils sont deux seuls Monsieur l’arbitre (hors-jeu, ndlr) » s’est simplement plaint Ruffier. Seulement, son attitude a surement intimidé l’assistant ainsi que l’arbitre du match qui n’a pas hésité à sortir le carton rouge. Réduit à dix, Saint-Etienne a continué son long chemin de croix.