Alors qu’il joue depuis un an au D.C. United (MLS), Wayne Rooney a été interrogé sur le meilleur entraîneur avec lequel il a évolué pendant sa carrière. Et l’Anglais a confié qu’il s’agissait de Louis van Gaal, sous les ordres duquel il a joué pendant deux ans à Manchester United (2014-2016), plutôt qu’Alex Ferguson, l’emblématique coach de MU (1986-2013) : « Van Gaal est de loin le meilleur entraîneur avec lequel j’ai travaillé, à cent pour cent, a confié Rooney, dans des propos rapportés par The Daily Mirror. Ses tactiques, sa façon de se préparer et son attention portée aux détails les plus minutieux, j’ai trouvé cela incroyable. J’ai admiré cela en lui. Je n’avais jamais vu de telles choses auparavant. »

« Van Gaal sait que sa façon de travailler est difficile pour les joueurs, a poursuivi l’ex-international anglais (120 sélections). Je le lui ai fait savoir à l’époque et nous en avons très bien parlé ensemble. Je regrette la façon dont ça s’est terminé (renvoyé par MU après des résultats mitigés, ndlr), mais je sais à coup sûr une chose : j’ai beaucoup appris de lui et je vais certainement utiliser ces leçons pour mon futur rôle d’entraîneur. »

