La Premier League reprend ses droits avec un duel entre West Ham et Arsenal. Ce derby londonien est abordé avec beaucoup de sérieux de la part des deux équipes. West Ham s’articule en 4-2-3-1 avec Lukasz Fabianski dans les buts et une défense composée de Pablo Zabaleta, Issa Diop, Angelo Ogbonna et Aaron Cresswell. Le double pivot est composé de Mark Noble et Declan Rice tandis que Michail Antonio, Samir Nasri et Felipe Anderson sont positionnés aux avant-postes. Marko Arnautovic se retrouve en pointe de l’attaque.

De son côté Unai Emery met en place un 3-4-3 pour Arsenal. Dans les cages on retrouve Bernd Leno. Le portier allemand peut compter sur Sokratis Paspathopoulos, Laurent Koscielny et Shkodran Mustafi en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Ainsley Maitland-Niles et Sead Kolasinac alors que Matteo Guendouzi et Granit Xhaka prennent place dans l’entrejeu. Enfin, le trio offensif est composé d’Alex Iwobi, de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Alexandre Lacazette.

Les compositions :

West Ham : Fabianski - Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell - Noble, Rice - Antonio, Nasri, Anderson - Arnautovic

Arsenal : Leno - Sokratis, Koscielny, Mustafi - Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka - Kolasinac - Iwobi, Aubameyang, Lacazette