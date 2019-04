L’entraîneur de West Ham, Manuel Pellegrini, souhaiterait faire signer Edin Džeko (AS Rome) cet été, à en croire le Daily Express. Les deux hommes se sont connus du temps où ils étaient tous les deux à Manchester City, entre 2013 et 2016, et ils ont gardé une très bonne relation.

Un transfert du Bosnien à West Ham paraît très envisageable, sachant que le club londonien est prêt à lui offrir un contrat de deux ans avec un salaire de 165 000£ (environ 192 000 €) par semaine. De son côté, Džeko est enclin à quitter l’Italie pour retrouver la Premier League, comme il l’a récemment indiqué : « Il est probablement trop tard pour que je revienne en Premier League, mais on ne sait jamais, on verra. J’aime le football anglais. J’ai joué en Premier League pendant quatre ans et demi et j’ai beaucoup aimé ça, même si je suis heureux à Rome en ce moment. » Les Hammers ne sont toutefois pas les seuls à vouloir attirer l’attaquant de l’AS Rome, dont le contrat expire en 2020, puisque l’Inter de Milan et Everton sont aussi sur le coup. Toutefois, il semblerait que Džeko préférerait débarquer à Londres, un an après avoir refusé une offre de Chelsea.