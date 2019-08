Libre depuis la résiliation de son contrat à Al Nasr (Dubaï), qu’il avait rejoint il y a seulement un an depuis Crystal Palace, Yohan Cabaye, 33 ans, est tout proche de faire son retour en France, selon L’Equipe. Auteur de 12 petits matches pour 1 but et 2 passes décisives aux Emirats Arabes Unis, le natif de Tourcoing cherche a revenir sur le devant de la scène. Après avoir rapatrié Mathieu Debuchy (Arsenal) et Yann M’vila (Rubin Kazan) il y a deux saisons, l’AS Saint-Étienne s’apprête une nouvelle fois à faire revenir un ancien de Ligue 1 !

Le média sportif explique que les Verts devraient officialiser l’arrivée du milieu de terrain international à 48 reprises dans les prochaines heures. La volonté du joueur étant de retrouver un temps de jeu et un championnat compétitif, précise le journal. Suivi depuis plusieurs semaines par le club du Forez, l’ancien joueur de Lille et du PSG, trois fois champions de France, va retrouver son ami et ancien partenaire au LOSC, Matthieu Debuchy.

