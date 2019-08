Le RC Lens n’a pas fini son copieux mercato estival. Auteur d’un bon début de Ligue 2 (2 victoires et 1 nul), le club artésien va accueillir un nouveau défenseur central, l’expérimenté Zakaria Diallo. Comme révélé par la Voix du Nord, le joueur de 33 ans va signer un contrat de 2 ans avec les Sang et Or.

Selon nos informations, il est arrivé à Paris ce matin, en provenance de son ancien club l’Impact Montreal, et est attendu cet après-midi à Lens pour passer sa visite médicale. Après son intermède en MLS, il retrouve la France, où il a précédemment évolué pour Brest, l’AC Ajaccio ou encore Dijon.

