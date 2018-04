Pas vraiment remplaçant au Real Madrid mais pas tout à fait titulaire non plus, Isco fait les choux gras de la presse madrilène. Adoré par Zidane, il se lasse néanmoins de ne pas faire partie du onze de départ à part entière, au point que la presse espagnole le donne même partant cet été. Présent face à la presse ce lundi à la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions face à la Juventus Turin, le coach français a confié que l’ancien de Malaga bénéficiait d’un statut différent des autres joueurs.

« Si les joueurs qui ne seront pas titulaires demain se sentent remplaçants ? J’espère bien que non, parce que ce n’est pas le cas pour moi. Il n’y a pas de remplaçant. J’ai 25 très bons joueurs et je vais tous les utiliser. Certains jouent plus. Tout le monde est important y compris Isco. Avec la sélection, c’est différent, il joue 7 ou 8 matches et ici 60 ! On joue tous les trois jours. C’est ma façon d’entraîner et je ne changerai pas. »