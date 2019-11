En Espagne, on a pratiquement plus parlé de Kylian Mbappé que du match Real Madrid - PSG en lui même. Le petit prodige de Bondy a fait les unes de plusieurs quotidiens sportifs ibériques dans la semaine, et plusieurs fois, les journalistes espagnols ont assailli Zinedine Zidane de questions à son sujet. « Je le connais depuis longtemps, je suis amoureux de lui depuis longtemps », confiait le Français en conférence de presse.

Après le duel de mardi soir face aux Parisiens, où Kylian Mbappé a marqué malgré un match pas forcément brillant dans sa globalité, les journalistes ont encore posé des questions au Marseillais. Mais cette fois, il s’est montré un peu plus réservé, et même un peu agacé. « Il a fait son travail, il a marqué un but et ils reviennent dans le match, rien de plus à ajouter », a-t-il sèchement répondu. Prudent, le Zinedine...